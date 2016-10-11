Германия – Северная Ирландия. Начало текстовой трансляции – 21:45 мск
Во вторник в матче
отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года сыграют сборные Германии и
Северной Ирландии.
Их встреча пройдет
в Ганновере и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт»
проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что после двух туров в группе С лидировали сборные Германии и Азербайджана, у которых было по шесть очков. У Северной Ирландии было четыре очка. Она шла третьей.
Матч
Место и дата
11 октября 21:45, , Текстовая трансляция
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