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Германия – Северная Ирландия. Начало текстовой трансляции – 21:45 мск

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Во вторник в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года сыграют сборные Германии и Северной Ирландии.

Их встреча пройдет в Ганновере и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после двух туров в группе С лидировали сборные Германии и Азербайджана, у которых было по шесть очков. У Северной Ирландии было четыре очка. Она шла третьей.

Матч

Германия - Северная Ирландия

Место и дата

11 октября 21:45, , Текстовая трансляция

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