Германия – Северная Ирландия. Начало текстовой трансляции – 21:45 мск

Во вторник в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года сыграют сборные Германии и Северной Ирландии.

Их встреча пройдет в Ганновере и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после двух туров в группе С лидировали сборные Германии и Азербайджана, у которых было по шесть очков. У Северной Ирландии было четыре очка. Она шла третьей.