Молдавия уступила Ирландии
Матч квалификации ЧМ-2018 в зоне УЕФА между
Молдавии и Ирландии завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в
пользу ирландцев.
На гол Игоря Бугаева Ирландия ответила дублем
Джеймса Маклина. Открыл же счет на второй минуте ирландец Шейн Лонг. Ирландия
набрала семь очков и занимает второе место в группе D. У Молдавии
ноль очков и последнее место.
ЧМ-2018. Отборочный турнир
Группа D
3-й тур
Матч
Молдавия - Ирландия - 1:3 (1:1)
Голы
Лонг 2 (0:1). Бугаев 45 (1:1). Маклин 69 (1:2). Маклин 76 (1:3).
Состав
Молдавия: Каланча, Посмак, Армаш (Головатенко, 36), Бордиян, Болохан, Андроник Г. (Сидоренко, 83), Дедов, Гацкан, Засавицкий (Чеботару, 61), Кожокарь, Бугаев
Ирландия: Рэндольф, Уорд, Даффи, Кларк, Коулмэн, Маклин, МакКарти (Мейлер, 80), Уилан, Хулэхэн (О'Кейн, 86), Лонг (О'Дауда, 63), Уолтерс
Предупреждения:
Кожокарь, 80; Бугаев, 88; Гацкан, 90 - Коулмэн, 49; Уолтерс, 90
Судья:
Якоб Кехлет (Дания)
Место и дата
09 октября 21:45, Зимбру, Онлайн-трансляция