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Сборная Турции стала чемпионом мира по CS:GO

Дмитрий Галкин
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Сборная Турции по Counter-Strike: Global Offensive стала чемпионом мира на The World Championships 2016.

В финальном матче турки обыграли сборную Аргентины со счетом 2:1.

Напомним, что сборная Турции заменила Австралию на турнире из-за того, что последние не смогли вовремя предоставить список игроков, которые поедут на LAN-финал.

Итоги чемпионата мира:

1. Турция - 50 000 долларов
2. Аргентина - 20 000 долларов
3-4. Франция - 10 000 долларов 
3-4. Дания - 10 000 долларов 
5-8. Швеция - 2500 долларов 
5-8. Канада - 2500 долларов
5-8. Тунис - 2500 долларов
5-8. Сингапур - 2500 долларов

Финальная часть The World Championships 2016 проходила в Белграде с 5 по 9 октября. Призовой фонд турнира составил 100 000 долларов.

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