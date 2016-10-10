Сборная Турции стала чемпионом мира по CS:GO

Сборная Турции по Counter-Strike: Global Offensive стала чемпионом мира на The World Championships 2016.



В финальном матче турки обыграли сборную Аргентины со счетом 2:1.



Напомним, что сборная Турции заменила Австралию на турнире из-за того, что последние не смогли вовремя предоставить список игроков, которые поедут на LAN-финал.



Итоги чемпионата мира:



1. Турция - 50 000 долларов

2. Аргентина - 20 000 долларов

3-4. Франция - 10 000 долларов

3-4. Дания - 10 000 долларов

5-8. Швеция - 2500 долларов

5-8. Канада - 2500 долларов

5-8. Тунис - 2500 долларов

5-8. Сингапур - 2500 долларов



Финальная часть The World Championships 2016 проходила в Белграде с 5 по 9 октября. Призовой фонд турнира составил 100 000 долларов.



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