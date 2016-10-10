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Антуан Гризманн: Если Бензема вернется в сборную Франции, встретим его с распростертыми объятиями

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Le FigaroКомментарии

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн высказался относительно возможного возвращения в стан национальной команды нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема. 

«Мы с Каримом отлично ладим на поле и вне его, он хороший нападающий. Однако, все решения принимает тренерский штаб. Игроки нашей команды не могут что-то сделать. Нам остается только ждать. Если Бензема вернется в национальную команду, мы встретим его с распростертыми объятиями», – цитирует Гризманна Le Figaro.

Напомним, игрок пропустил Евро-2016, поскольку подозревался в шантаже полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна. После этого 28-летний Бензема ни разу не вызывался в стан национальной команды.

Недавно наставник «Реала» Зинедин Зидан заявил, что игрок нацелен на возвращение в сборную.


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