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ФИФА может наказать сборные Хорватии и Косово за антисербские лозунги

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  24sataКомментарии

Как сообщает 24sata, сборные Хорватии и Косово могут быть наказаны ФИФА за поведение своих болельщиков во время матча отборочного турнира ЧМ-2018. 

Отмечается, что во время игры, которая состоялась  6 октября и закончилась в пользу подопечных Анте Чачича (6:0), фанаты обеих сборных скандировали антисербские лозунги.

Напомним, встреча состоялась в Шкодере (Албания), поскольку в Косово нет стадионов, отвечающих требованиям ФИФА.


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