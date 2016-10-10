ФИФА может наказать сборные Хорватии и Косово за антисербские лозунги

Как сообщает 24sata, сборные Хорватии и Косово могут быть наказаны ФИФА за поведение своих болельщиков во время матча отборочного турнира ЧМ-2018.



Отмечается, что во время игры, которая состоялась 6 октября и закончилась в пользу подопечных Анте Чачича (6:0), фанаты обеих сборных скандировали антисербские лозунги.



Напомним, встреча состоялась в Шкодере (Албания), поскольку в Косово нет стадионов, отвечающих требованиям ФИФА.



