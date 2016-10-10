Крис Коулмэн: Сборная Грузии наказала Уэльс за расслабленность, мы разочарованы

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн дал комментарий после ничейного результата с командой Грузии в рамках отборочного этапа ЧМ-2018 (1:1).



«На мой взгляд, люди воспринимают результат, как потерю двух очков, но возможно, это два набранных балла. Мои игроки расслабились, а атмосфера на поле способствовала этому. Всегда нужно оставаться сосредоточенными, иначе тебя накажут, что и произошло сегодня. Мы разочарованы.

Конечно, провести два матча за четыре дня не очень то и просто, однако, у нас есть цель, к которой мы движемся всей командой», – цитирует специалиста BBC.

Отметим, что до игры с командой Грузии валлийцы встречались 6 октября со сборной Австрии (2:2).



12 октября подопечные Коулмэна проведут домашнюю игру с коллективом из Сербии.

Матч Уэльс - Грузия - 1:1 (1:0) Голы Бэйл 10 (1:0). Окриашвили 57 (1:1). Место и дата 09 октября 19:00, , Онлайн-трансляция



