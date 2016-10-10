Сборная Алжира сыграла вничью с Камеруном, экс-футболист «Крыльев» Мболи провел весь матч
Футболисты сборной Алжира разошлись миром с командой Камеруна в рамках отборочного этапа ЧМ-2018.
По голу в этой встрече отметились Эль-Арби Судани и Бенжамен Муканджо.
Отметим, что за команду из Северной Африки весь матч отыграл экс-голкипер «Крыльев Советов» Раис Мболи, которые ныне выступает за «Антальяспор».
ЧМ-2018
Отборочный турнир
Африка
3-й тур
Судани 7 (1:0). Муканджо 24 (1:1). 09 октября 22:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Место и дата
Судани 7 (1:0). Муканджо 24 (1:1).
09 октября 22:30, , Онлайн-трансляция
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