Жерар Пике: Чемпионат мира в России будет моим последним турниром за сборную Испании

Защитник сборной Испании Жерар Пике рассказал, когда намерен завершить международную карьеру.



«Чемпионат мира в России будет моим последним турниром за национальную команду. Долго над этим думал и принял непростое решение», – цитирует 29-летнего защитника Marca.



Напомним, игрок «Барселоны» выступает за сборную Испании с 2009 года.

В составе национальной команды футболист становился чемпионом мира (2010) и Европы (2012), а также выигрывал бронзу (2009) и серебро (2013) Кубка Конфедераций. Всего на его счету 83 матча и 5 голов.



