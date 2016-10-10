Рамос пропустит месяц из-за травмы колена

Защитник сборной Испании и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос не сумел доиграть до конца матч с командой Албании.

Встреча, которая состоялась сегодня в рамках отборочного этапа ЧМ-2018, завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Хулена Лопетеги.



Рамос на 80-й минуте игры неудачно приземлился на газон и травмировал колено. Как сообщает AS, игрок пройдет медицинское обследование в стане своего клуба, и, скорее всего, пропустит месяц.



В следующем туре сборная Испании 12 октября сыграет дома с командой Македонии, а «Реал» 15 октября встретится на выезде с «Бетисом» в рамках 8-го тура Примеры.

В нынешнем сезоне 30-летний игрок столичного клуба провел 9 матчей и забил три гола.



