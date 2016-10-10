Рамос пропустит месяц из-за травмы колена
Защитник сборной Испании и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос не сумел доиграть до конца матч с командой Албании.
Встреча, которая состоялась сегодня в рамках отборочного этапа ЧМ-2018, завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Хулена Лопетеги.
Рамос на 80-й минуте игры неудачно приземлился на газон и травмировал колено. Как сообщает AS, игрок пройдет медицинское обследование в стане своего клуба, и, скорее всего, пропустит месяц.
В следующем туре сборная Испании 12 октября сыграет дома с командой Македонии, а «Реал» 15 октября встретится на выезде с «Бетисом» в рамках 8-го тура Примеры.
В нынешнем сезоне 30-летний игрок столичного клуба провел 9 матчей и забил три гола.
Матч
Голы
Коста 55 (0:1). Нолито 63 (0:2).
Состав
Албания: Бериша, Аголли, Ленжани (Алийи, 46), Лила, Хюсай, Маврай, Джимсити, Роши, Мемушай (Баша, 68), Джака (Хика, 75), Балай
Испания: де Хеа, Монреаль, Пике, Рамос (Мартинес, 80), Коке, Иньеста (Иско, 78), Алькантара, Бускетс, Силва, Витоло (Нолито, 60), Коста
Предупреждения:
Аголли, 45; Маврай, 70 - Алькантара, 25
Судья:
Бас Нейхёйс (Голландия)
Место и дата
09 октября 21:45, Лоро Боричи, Онлайн-трансляция