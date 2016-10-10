Джампьеро Вентура: В матче с командой Македонии сборная Италии не была похожа на себя
Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура дал комментарий после победы над сборной Македонии в матче отборочного этапа ЧМ-2018 (3:2).
«90 процентов наших ошибок было допущено из-за неопытности. Конечно, когда в составе команды столько молодых игроков, необходимо терпение. Были моменты, когда сборная Италии не была похожа на себя, поэтому игроки и не добились победы. Нельзя избежать таких игр, когда строишь команду, но постепенно мы идем к своей цели», – цитирует специалиста Tmw.
В следующем туре команда Вентуры 12 октября сыграет на выезде со сборной Лихтенштейна.
Отметим, что Джампьеро встал у руля национальной команды минувшим летом, заменив на посту наставника Антонио Конте.
Матч
Македония - Италия - 2:3 (0:1)
Голы
Белотти 24 (0:1). Несторовски 57 (1:1). Хасани 59 (2:1). Иммобиле 75 (2:2). Иммобиле 90 (2:3).
Состав
Македония: Богатинов, Шиков, Алиоски, Ристевски, Ристовски, Мойсов, Жута (Ибраими Б., 46), Спировски, Несторовски (Петровик, 68), Пандев, Хасани (Трайчевски, 83)
Италия: Буффон, Романьоли, Де Шильо, Бонуччи, Бардзальи, Верратти, Бернардески (Сансоне, 64), Кандрева, Бонавентура (Пароло, 64), Белотти (Эдер, 84), Иммобиле
Предупреждения:
Алиоски, 40; Спировски, 53; Ибраими Б., 67; Петровик, 90 - Пароло, 70
Судья:
Данни Маккели (Голландия)
Место и дата
09 октября 21:45, Филипп Второй, Онлайн-трансляция