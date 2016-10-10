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Джампьеро Вентура: В матче с командой Македонии сборная Италии не была похожа на себя

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  TMWКомментарии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура дал комментарий после победы над сборной Македонии в матче отборочного этапа ЧМ-2018 (3:2).

«90 процентов наших ошибок было допущено из-за неопытности. Конечно, когда в составе команды столько молодых игроков, необходимо терпение. Были моменты, когда сборная Италии не была похожа на себя, поэтому игроки и не добились победы. Нельзя избежать таких игр, когда строишь команду, но постепенно мы идем к своей цели», – цитирует специалиста Tmw.

В следующем туре команда Вентуры 12 октября сыграет на выезде со сборной Лихтенштейна.

Отметим, что Джампьеро встал у руля национальной команды минувшим летом, заменив на посту наставника Антонио Конте.

Матч

Македония - Италия - 2:3 (0:1)

Голы

Белотти 24 (0:1). Несторовски 57 (1:1). Хасани 59 (2:1). Иммобиле 75 (2:2). Иммобиле 90 (2:3).

Состав

Македония: Богатинов, Шиков, Алиоски, Ристевски, Ристовски, Мойсов, Жута (Ибраими Б., 46), Спировски, Несторовски (Петровик, 68), Пандев, Хасани (Трайчевски, 83)

Италия: Буффон, Романьоли, Де Шильо, Бонуччи, Бардзальи, Верратти, Бернардески (Сансоне, 64), Кандрева, Бонавентура (Пароло, 64), Белотти (Эдер, 84), Иммобиле

Предупреждения:

Алиоски, 40; Спировски, 53; Ибраими Б., 67; Петровик, 90 - Пароло, 70

Судья:

Данни Маккели (Голландия)

Место и дата

09 октября 21:45, Филипп Второй, Онлайн-трансляция


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