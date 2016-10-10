Джампьеро Вентура: В матче с командой Македонии сборная Италии не была похожа на себя

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура дал комментарий после победы над сборной Македонии в матче отборочного этапа ЧМ-2018 (3:2).



«90 процентов наших ошибок было допущено из-за неопытности. Конечно, когда в составе команды столько молодых игроков, необходимо терпение. Были моменты, когда сборная Италии не была похожа на себя, поэтому игроки и не добились победы. Нельзя избежать таких игр, когда строишь команду, но постепенно мы идем к своей цели», – цитирует специалиста Tmw.



В следующем туре команда Вентуры 12 октября сыграет на выезде со сборной Лихтенштейна.



Отметим, что Джампьеро встал у руля национальной команды минувшим летом, заменив на посту наставника Антонио Конте.



