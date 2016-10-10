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Сборная России U17 стала второй на международном турнире во Франции

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  РФСКомментарии

Как сообщает официальный сайт РФС, сборная России U17 (игроки 1999 года рождения) заняла второе место на международном турнире во Франции, уступив хозяевам турнира по разнице мячей.

Напомним, 9 октября в последнем матче турнира россияне обыграли сборную Румынии (3:1).

Ранее команда из РФ в рамках турнира с участием четырех юношеских сборных сыграла вничью с Францией (2:2) и победила сборную Уругвая (3:1).

Отметим, что по итогам этого турнира в активе российской сборной 7 баллов, как и у команды Франции.


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