Сборная России U17 стала второй на международном турнире во Франции

Антон Терехов: Кобелев сказал, что я буду готовиться к продолжению сезона с основой «Динамо»

Форвард юношеской сборной России и «Динамо» Антон Терехов в интервью Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от матча за третье место на Мемориале Гранаткина-2016 против Финляндии (6:1), а также рассказал о подготовке ко второй половине сезона в составе московского клуба.