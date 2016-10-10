Сборная России U17 стала второй на международном турнире во Франции
Как сообщает официальный сайт РФС, сборная России U17 (игроки 1999 года рождения) заняла второе место на международном турнире во Франции, уступив хозяевам турнира по разнице мячей.
Напомним, 9 октября в последнем матче турнира россияне обыграли сборную Румынии (3:1).
Ранее команда из РФ в рамках турнира с участием четырех юношеских сборных сыграла вничью с Францией (2:2) и победила сборную Уругвая (3:1).
Отметим, что по итогам этого турнира в активе российской сборной 7 баллов, как и у команды Франции.
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