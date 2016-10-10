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Хулен Лопетеги: У Рамоса растяжение связок колена, он пропустит два-три матча за «Реал»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sport.esКомментарии

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги высказался о победе своих игроков над командой Албании в матче отборочного турнира ЧМ-2018 (2:0), а также рассказал о состоянии защитника Серхио Рамоса.

«На таком поле у нас получалось не многое, а при такой игре нужно терпение. Целью нашей команды была победа и мы ее достигли. Путь сборной Испании на чемпионат мира в России будет очень тяжелым, но мы должны пройти его от игры к игре до самого конца.

Рамос? Кажется у него растяжение связок колена. Если это подтвердится, он пропустит два-три матча за «Реал», – приводит слова специалиста Sport.es.

Напомним, игрок «сливочных» на 80-й минуте игры неудачно приземлился на газон и травмировал колено. Как сообщает AS, футболист пройдет медицинское обследование в стане своего клуба, и, скорее всего, пропустит месяц.

В следующем туре сборная Испании 12 октября сыграет дома с командой Македонии, а «Реал» 15 октября встретится на выезде с «Бетисом» в рамках 8-го тура Примеры.

В нынешнем сезоне 30-летний Рамос провел на клубном уровне 9 матчей и забил три гола. 

Матч

Албания - Испания - 0:2 (0:0)

Голы

Коста 55 (0:1). Нолито 63 (0:2).

Состав

Албания: Бериша, Аголли, Ленжани (Алийи, 46), Лила, Хюсай, Маврай, Джимсити, Роши, Мемушай (Баша, 68), Джака (Хика, 75), Балай

Испания: де Хеа, Монреаль, Пике, Рамос (Мартинес, 80), Коке, Иньеста (Иско, 78), Алькантара, Бускетс, Силва, Витоло (Нолито, 60), Коста

Предупреждения:

Аголли, 45; Маврай, 70 - Алькантара, 25

Судья:

Бас Нейхёйс (Голландия)

Место и дата

09 октября 21:45, Лоро Боричи, Онлайн-трансляция


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