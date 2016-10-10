Хулен Лопетеги: У Рамоса растяжение связок колена, он пропустит два-три матча за «Реал»
Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги высказался о победе своих игроков над командой Албании в матче отборочного турнира ЧМ-2018 (2:0), а также рассказал о состоянии защитника Серхио Рамоса.
«На таком поле у нас получалось не многое, а при такой игре нужно терпение. Целью нашей команды была победа и мы ее достигли. Путь сборной Испании на чемпионат мира в России будет очень тяжелым, но мы должны пройти его от игры к игре до самого конца.
Рамос? Кажется у него растяжение связок колена. Если это подтвердится, он пропустит два-три матча за «Реал», – приводит слова специалиста Sport.es.
Напомним, игрок «сливочных» на 80-й минуте игры неудачно приземлился на газон и травмировал колено. Как сообщает AS, футболист пройдет медицинское обследование в стане своего клуба, и, скорее всего, пропустит месяц.
В следующем туре сборная Испании 12 октября сыграет дома с командой Македонии, а «Реал» 15 октября встретится на выезде с «Бетисом» в рамках 8-го тура Примеры.
В нынешнем сезоне 30-летний Рамос провел на клубном уровне 9 матчей и забил три гола.
Матч
Голы
Коста 55 (0:1). Нолито 63 (0:2).
Состав
Албания: Бериша, Аголли, Ленжани (Алийи, 46), Лила, Хюсай, Маврай, Джимсити, Роши, Мемушай (Баша, 68), Джака (Хика, 75), Балай
Испания: де Хеа, Монреаль, Пике, Рамос (Мартинес, 80), Коке, Иньеста (Иско, 78), Алькантара, Бускетс, Силва, Витоло (Нолито, 60), Коста
Предупреждения:
Аголли, 45; Маврай, 70 - Алькантара, 25
Судья:
Бас Нейхёйс (Голландия)
Место и дата
09 октября 21:45, Лоро Боричи, Онлайн-трансляция