Хулен Лопетеги: У Рамоса растяжение связок колена, он пропустит два-три матча за «Реал»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги высказался о победе своих игроков над командой Албании в матче отборочного турнира ЧМ-2018 (2:0), а также рассказал о состоянии защитника Серхио Рамоса.



«На таком поле у нас получалось не многое, а при такой игре нужно терпение. Целью нашей команды была победа и мы ее достигли. Путь сборной Испании на чемпионат мира в России будет очень тяжелым, но мы должны пройти его от игры к игре до самого конца.



Рамос? Кажется у него растяжение связок колена. Если это подтвердится, он пропустит два-три матча за «Реал», – приводит слова специалиста Sport.es.



Напомним, игрок «сливочных» на 80-й минуте игры неудачно приземлился на газон и травмировал колено. Как сообщает AS, футболист пройдет медицинское обследование в стане своего клуба, и, скорее всего, пропустит месяц.



В следующем туре сборная Испании 12 октября сыграет дома с командой Македонии, а «Реал» 15 октября встретится на выезде с «Бетисом» в рамках 8-го тура Примеры.



В нынешнем сезоне 30-летний Рамос провел на клубном уровне 9 матчей и забил три гола.



