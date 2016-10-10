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Критика болельщиков вынудила Пике заявить о завершении международной карьеры

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Федерация футбола ИспанииКомментарии

Защитник сборной Испании Жерар Пике принял решение завершить международную карьеру после ЧМ-2018 в связи с критикой со стороны болельщиков. Об этом сообщает Федерация футбола страны (RFEF).

Игрок «Барселоны» вышел на поле в матче отборочного этапа ЧМ-2018 с командой «Албании» (2:0) в футболке с длинными рукавами, на краях которых не было цветов национального флага страны. После этого болельщики сборной Испании выступили с критикой в адрес защитника.

«Вопреки информации, размещенной во многих СМИ о том, что Пике умышленно удалил цвета национального флага, мы хотели бы уточнить, что цвета флага Испании размещаются только на футболках с коротким рукавом. Жерар вышел на игру в футболке с длинными рукавами. Несправедливая критика вынудила Пике заявить о завершении карьеры в сборной», – говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Напомним, игрок «Барселоны» выступает за сборную Испании с 2009 года.

В составе национальной команды футболист становился чемпионом мира (2010) и Европы (2012), а также выигрывал бронзу (2009) и серебро (2013) Кубка Конфедераций. Всего на его счету 83 матча и 5 голов.


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