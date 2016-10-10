Эллиотт Фридман: Агент Кучерова встречался минимум с одной командой по поводу возможного предложения своему клиенту

Известный инсайдер Эллиотт Фридман высказался о вариантах продолжения карьеры нападающего сборной России и «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова.



«Насколько мне известно, его агент встречался минимум с одной командой по поводу возможного предложения своему клиенту. У меня нет уверенности на сто процентов, какой именно это клуб, поэтому не стану гадать.

Никита – потрясающий игрок, у него были высокие показатели в плей-офф, но кто-то на самом деле сделает такое предложение. Между «говорить» и «делать» есть большая разница»», — цитирует Фридмана Sportsnet.

Минувшим летом 23-летний российский нападающий стал ограниченно свободным агентом, и пока клуб и сторона игрока не могут договориться о новом контракте.

По данным Tampa Bay Times, Гринспан сообщил Айзерману о том, что Кучеров не планирует приезжать в тренировочный лагерь «Тампы-Бэй» до подписания контракта.

В сезоне 2015/2016 Кучеров стал лучшим бомбардиром «Тампы-Бэй», набрав 66 (30+36) очков в 77 матчах.