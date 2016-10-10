Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»

Хоккеисты «Вашингтона» в рамках предсезонного матча нанесли поражение «Айлендерс».



Встреча, прошедшая сегодня, завершилась со счетом 4:0 в пользу подопечных Барри Тротца.



Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду 16 минут 42 секунды, нанес 4 броска по воротам соперника и набрал 2 (1+1) очка.

Другие игроки из России, которые являются партнерами Овечкина по клубу Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов баллов в этой встрече не набрали.



Отметим, что в составе команды из Нью-Йорка 11 минут 29 секунд отыграл Николай Кулемин.

НХЛ

Предсезонный матч

«Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Йорк Айлендерз» – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)



