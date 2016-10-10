Конте готов обменять Азара на Бонуччи

Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает The Sun.

Согласно информации источника, наставник «синих» Антонио Конте продолжает настаивать на приобретении защитника «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи. Отмечается, что специалист готов включить в сделку бельгийского футболиста.

Ранее сообщалось, что минувшим летом «Челси» наряду с «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» пытались заполучить Бонуччи, однако, тот принял решение остаться в туринском клубе.



На данный момент в активе 29-летнего игрока «Ювентуса» 7 матчей на клубном уровне. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 35 млн евро, а его контракт с туринским клубом рассчитан до 2020 года.