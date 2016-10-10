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Валерий Масалитин: Еременко? Не может быть, чтобы сборная Финляндии или ЦСКА сидели на допинге

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Экс-нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о ситуации полузащитника столичной команды Романа Еременко.

Напомним, в четверг Федерация футбола Финляндии сообщила, что УЕФА принял решение отстранить игрока на 30 дней. Причины такого решения названы не были.

«Слышал, что Еременко могут наказать за допинг. И что это мог быть табак, который никогда не считался запрещенным препаратом. С другой стороны, если там что-то посильнее, то нужно спрашивать с докторов ЦСКА и сборной Финляндии. Не может быть, чтобы сборная Финляндии или ЦСКА сидели на допинге. Это бред какой-то! Еременко настоящий профессионал. У него вся семья футбольная. Не мог он себе позволить таких вольностей!

В свете того, что сейчас происходит с допингом по отношению к России, любой момент будет активно обсуждаться. Эти ситуации с мельдонием, паралимпийцами. Роман выступает за Финляндию, но, так как он играет за ЦСКА, то все претензии будут к нашей стране. Кто бы ни попался на допинге – все падает на Россию. Легкую атлетику очернили, тяжелую атлетику очернили, паралимпийцев очернили. Теперь – футбол. А зачем? Чтобы отобрать чемпионат мира. Все ведут к этому! К России сейчас все предвзято относятся. Мы должны не просто избегать неприятных ситуаций, а несколько раз перестраховываться. За нами началась охота! Ждать надо худшего. Могут очки снять, Лиги чемпионов лишить. Всё может быть», – цитирует Масалитина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 29-летний Еременко провел на клубном уровне 12 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.


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