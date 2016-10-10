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Дидье Дешам: Атакующая линия сборной Голландии может создать нам проблемы

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  L'EquipeКомментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о своих методах работы, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой Голландии в рамках отборочного этапа ЧМ-2018.

«Во время подготовки к любому матчу, я ставлю перед своими игроками только одну цель – победить. Но никто не знает, чем все закончится. Если игра завершится ничейным результатом, сборная Франции примет этот результат, но я не буду говорить игрокам перед матчем, что важнее не проиграть. Мы будем всегда играть только на победу.

Сборная Голландии – молодая команда, которая проходит процесс перестройки. Они умеют и любят атаковать, ведь у них есть для этого соответствующие футболисты. Их линия нападения может создать нам проблемы. Эта игра будет совсем не похожа на наш матч с Болгарией» – цитирует специалиста L'Equipe.

Напомним, встреча третьего тура группы А состоится 10 октября в Амстердаме. Матч стартует в 21.45 мск.

Отметим, что за команду Голландии выступает полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес. 

Матч

Голландия - Франция

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

10 октября 21:45, Амстердам Арена, Текстовая трансляция


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