Голландия – Франция. Начало текстовой трансляции – 21.45 мск
Сегодня в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу в России состоится матч между сборными Голландии и Франции.
Встреча между командами пройдет в Амстердаме и стартует в 21.45 мск.
Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.
После двух туров сборная Франции имеет в своем активе 4 балла и занимает 3 место в группе А, подопечные Данни Блинда расположились на первой строчке, имея столько же очков.
Матч
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
10 октября 21:45, Амстердам Арена, Текстовая трансляция
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