Голландия – Франция. Начало текстовой трансляции – 21.45 мск

Сегодня в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу в России состоится матч между сборными Голландии и Франции.

Встреча между командами пройдет в Амстердаме и стартует в 21.45 мск.

Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

После двух туров сборная Франции имеет в своем активе 4 балла и занимает 3 место в группе А, подопечные Данни Блинда расположились на первой строчке, имея столько же очков.

Матч Голландия - Франция Судья: Дамир Скомина (Словения) Место и дата 10 октября 21:45, Амстердам Арена, Текстовая трансляция



