«Ливерпуль» не намерен продавать Коутиньо в «Барселону»

Тренерский штаб «Ливерпуля» не планирует расставаться с полузащитником Филиппе Коутиньо.



Как сообщает Daily Mirror, в ближайшее время руководство «красных» встретится с представителями игрока сборной Бразилии, чтобы обсудить новый контракт. Отмечается, что «Ливепруль» планирует в разы увеличить оклад футболиста, чтобы тот не стал переходить в «Барселону».



В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел на клубном уровне 8 матчей, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 35 млн евро, а его нынешний контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2020 года.



