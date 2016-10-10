Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Металлург- : -Автомобилист
Хоккей  Локомотив- : -Слован
Футбол  Голландия- : -Франция
Хоккей  СКА- : -Динамо Минск
Хоккей  Динамо Москва- : -Медвешчак
Футбол  Швеция- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ливерпуль» не намерен продавать Коутиньо в «Барселону»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Daily MirrorКомментарии

Тренерский штаб «Ливерпуля» не планирует расставаться с полузащитником Филиппе Коутиньо.

Как сообщает Daily Mirror, в ближайшее время руководство «красных» встретится с представителями игрока сборной Бразилии, чтобы обсудить новый контракт. Отмечается, что «Ливепруль» планирует в разы увеличить оклад футболиста, чтобы тот не стал переходить в «Барселону».

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел на клубном уровне 8 матчей, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 35 млн евро, а его нынешний контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2020 года.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Критика болельщиков вынудила Пике заявить о завершении международной карьерыЗащитник сборной Испании Жерар Пике принял решение завершить международную карьеру в связи с критикой со стороны болельщиков. Об этом сообщает Королевская футбольная федерация страны (RFEF).Арда Туран: «Барселона» отказалась продавать меня в Китай за 50 миллионов евроПолузащитник «Барселоны» Арда Туран заявил, что у него было предложение из Китая. Он также отметил, что его нынешний клуб отказался от трансфера.Неймар продлит контракт с «Барселоной»Нападающий «Барселоны» Неймар продлит действующий контракт. Об этом сообщают испанские СМИ.Месси просит у «Барселоны» прописать в контракте возможность ухода в «Ньюэллс Олд Бойз»Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ведет переговоры о продлении действующего контракта. Об этом сообщают испанские СМИ.Бельерин больше не интересен «Барселоне», клуб нацелился на игрока «Валенсии»Тренерский штаб «Барселоны» планирует усилить защитную линию в ближайшее трансферное окно.Неймар забил 300-й мяч в своей карьереНападающий сборной Бразилии Неймар забил мяч в ворота Боливии в матче квалификации ЧМ-2018 (5:0). Этот гол стал для него юбилейным, 300-м в карьере.«Барселона» отказалась продавать Ракитича в «Реал»Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич мог покинуть каталонский клуб минувшим летом.Джейми Варди: В перерыве матча с «Барселоной» Суарес попросил у меня футболкуФорвард «Лестера» Джейми Варди рассказал, что в перерыве летнего матча с «Барселоной» форвард сине-гранатовых Луис Суарес предложил обменяться футболками.Месси будет готов игре с «Манчестер Сити»Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжает курс восстановления после полученной травмы.Иско объяснил, почему назвал собаку «Месси»Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Иско Аларкон Суарес рассказал, почему решил назвать свою собаку в честь форварда «Барселоны» Лионель Месси.Арда Туран: Чувствую, что хочу выступать только в футболке «Барселоны»Полузащитник «Барселоны» Арда Туран рассказал о своих чувствах к нынешнему клубу, отметив, что планирует завершить профессиональную карьеру в каталонской команде.Суарес хочет повысить свою зарплату в «Барселоне» до 16 миллионов евро в годНападающий «Барселоны» Луис Суарес рассчитывает на повышение зарплаты при новом контракте. Об этом сообщают испанские СМИ.Пауло Дибала: Слухи о «Барселоне» – неправда. Я близок к продлению контракта с «Ювентусом»Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заверил, что не собирается покидать клуб. Он отметил, что вскоре может продлить действующий контракт.«Арсенал» на намерен отпускать Бельерина в «Барселону» и предложит ему новый контрактЛондонский «Арсенал» не собирается продавать своего защитника Эктора Бельерина в другой клуб.Осенняя хандра или что происходит с «Барселоной»Осенняя хандра или что происходит с «Барселоной»«Советский спорт» рассказывает, как складываются дела в нынешнем сезоне у одного из лидеров чемпионата Испании.Ракитич из-за травмы не поможет сборной Хорватии в матчах с Косово и ФинляндиейКак сообщает AS, полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не сможет помочь сборной Хорватии в матчах квалификации ЧМ-2018 с командами Косово (6 октября) и Финляндией (9 октября).Марк-Андре тер Штеген: Прошу прощения за ошибку, но свою игру я менять не будуГолкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился впечатлениями от матча против «Сельты» в чемпионате Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 3:4.Луис Энрике: Тер Штеген? Вратарь «Барселоны» должен рисковатьГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча против «Сельты» в чемпионате Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 3:4.«Барселона» проиграла «Сельте», пропустив четыре мячаВ рамках седьмого тура чемпионата Испании «Сельта» на своем стадионе обыграла «Барселону» со счетом 4:3.Гол Милнера принес пеобеду «Ливерпулю» над «Суонси» в 7-м туре АПЛВ матче седьмого тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде обыграл «Суонси» со счетом 2:1.

Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Фелиппе Коутиньо
Фелиппе Коутиньовсе новости

Cпецпредложение