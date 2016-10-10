Наталья Гончарова: Предложения от других клубов есть всегда и многие из них – любопытные

Диагональная московского «Динамо» Наталья Гончарова заявила, что не планирует менять клубную прописку, а также рассказала, что в ее услугах заинтересованы другие команды.



«Предложения есть всегда и многие из них – любопытные. Ими занимается мой агент. Я же стараюсь не думать об этом. У меня еще год в «Динамо», и надеюсь, никуда не придется переходить и после этого сезона.

Я из той категории людей, который от добра добра не ищут. Если все будет хорошо, зачем куда-то дергаться?», – цитирует Гончарову «Спорт-Экспресс».

Напомним, Наталья выступает за столичный клуб с 2008 года, в составе которого она стала чемпионкой России (2009), а в 2010–2015 трижды подряд выигрывала серебряные медали национального первенства.

Также в составе московской команды Гончарова трижды становилась победительницей розыгрышей Кубка России.



