Владислав Радимов: Лучшим игроком в составе сборной России был Дзюба, добрых слов заслуживает и Самедов
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о лучшем игроке в составе сборной России, которая накануне уступила в товарищеском матче команде Коста-Рики (3:4).
– Кто был лучшим в нашей сборной?
– Дзюба. Здорово играл на острие, цеплялся за каждый мяч, забил два мяча. Самых добрых слов заслуживает, разумеется, и Самедов, у которого гол плюс пас. Больше, к сожалению, отметить некого. О Зобнине, Газинском и Ерохине я уже сказал. Шатов после травмы не вполне готов. Кого-то из защитников выделять при счете 3:4 было бы странно. Как и вратаря.
– Джанаев шансом не воспользовался?
– Грубых ошибок вроде бы не допустил, но столько пропущенных мячей для вратаря сборной – перебор. Хотя первый нам забили после рикошета, второй – великолепным ударом. Третий – автогол, четвертый – пенальти, – заявил Радимов в интервью «Спорт-Экспрессу.
Матч
Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)
Предупреждения:
Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77
Судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция