«Манчестер Сити» готов выложить за Бельерина 40 млн фунтов

Тренерский штаб «Манчестер Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой намерен укрепить защитную линию команды в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает The Sunday Times, в январе «горожане» попытаются заполучить футболиста лондонского «Арсенала» Эктора Бельерина. Отмечается, что боссы «Сити» готовы выделить на покупку игрока сборной Испании 40 млн фунтов. Также сообщается, что Гвардиола решил приобрести защитника на позицию слева.

В нынешнем сезоне 21-летний Бельерин провел на клубном уровне 7 матчей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 18 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2019 года.