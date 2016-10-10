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Фабрегас в январе 2017 года может переехать в Серию А

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Daily ExpressКомментарии

Руководство «Милана» не оставляет попыток приобрести полузащитника лондонского «Челси» Сеска Фабрегаса.

Как сообщает Daily Express, итальянский клуб рассчитывает приобрести игрока сборной Испании в январе 2017 года. Отмечается, что красно-черные пытались заполучить футболиста минувшим летом, однако руководство «синих» ответило отказом.

Ранее сообщалось, что наставник «Челси» Антонио Конте планирует за счет Фабрегаса приобрести в команду защитника «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи.

В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник провел на клубном уровне 6 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 45 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2019 года.  

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