Фабрегас в январе 2017 года может переехать в Серию А
Руководство «Милана» не оставляет попыток приобрести полузащитника лондонского «Челси» Сеска Фабрегаса.
Как сообщает Daily Express, итальянский клуб рассчитывает приобрести игрока сборной Испании в январе 2017 года. Отмечается, что красно-черные пытались заполучить футболиста минувшим летом, однако руководство «синих» ответило отказом.
Ранее сообщалось, что наставник «Челси» Антонио Конте планирует за счет Фабрегаса приобрести в команду защитника «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи.
В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник провел на клубном уровне 6 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 45 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2019 года.
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