«Анахайм» благодаря дублю Сильверберга одолел «Сан-Хосе»
Хоккеисты «Анахайма» в рамках предсезонной встречи обыграли «Сан-Хосе».
Встреча между командами завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Рэнди Карлайла.
В составе победителей точными бросками отметились Якоб Сильверберг, оформивший дубль, а также Кори Перри. Шайбы «Сан-Хосе» на счету Йоонаса Донского и Давида Шлемко.
НХЛ
Предсезонные матчи
«Анахайм Дакс» – «Сан-Хосе Шаркс» – 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
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