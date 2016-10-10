«Анахайм» благодаря дублю Сильверберга одолел «Сан-Хосе»

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Майк Салливан: В первые минуты команда была выбита из колеи, и Мюррей был частью команды Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан после пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сан-Хосе» (2:4) заявил, что не собирался менять голкипера Мэтта Мюррея после двух шайб, пропущенных к третьей минуте матча.

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Патрик Хорнквист: У «Питтсбурга» было много шансов, но Джонс был невероятен Форвард «Питтсбурга» Патрик Хорнквист оценил игру команды в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Сан-Хосе» (2:4), отметив игру голкипера «акула» Мартина Джонса, который отразил 44 броска.

«Сан-Хосе» обыграл «Питтсбург», Малкин отметился заброшенной шайбой Хоккеисты «Сан-Хосе» в рамках пятого матча финала Кубка Стэнли обыграли в гостях «Питтсбург» со счетом 4:2.

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