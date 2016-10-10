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«Анахайм» благодаря дублю Сильверберга одолел «Сан-Хосе»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Анахайма» в рамках предсезонной встречи обыграли «Сан-Хосе».

Встреча между командами завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Рэнди Карлайла.

В составе победителей точными бросками отметились Якоб Сильверберг, оформивший дубль, а также Кори Перри. Шайбы «Сан-Хосе» на счету Йоонаса Донского и Давида Шлемко.

НХЛ
Предсезонные матчи

«Анахайм Дакс» – «Сан-Хосе Шаркс» – 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)


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