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«Спартак» и «Зенит» поборются за Селихова

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Известия»Комментарии

Голкипер «Амкара» Александр Селихов может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщают «Известия».

Согласно информации источника, на игрока молодежной сборной России претендуют московский «Спартак» и питерский «Зенит». Отмечается, что в январе 2017 года оба клуба намерены укрепить вратарскую позицию и готовы улучшить свои предложения по трансферу 22-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Селихов провел на клубном уровне 9 матчей, пропустил 5 мячей и в шести встречах оставлял свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 3 млн евро, а его контракт с «Амкаром» рассчитан до 2018 года.  

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