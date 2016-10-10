День в истории. Гараю – 30

10 октября исполняется 30 лет защитнику «Валенсии» и сборной Аргентины Эсекиэлю Гараю.

Футболист «летучих мышей» известен в России выступлением за питерский «Зенит».



Гарай стал игроком сине-бело голубых в 2014 году, перейдя в команду с берегов Невы из «Бенфики» за 6 млн евро.



За два года в российском клубе игрок выиграл национальный чемпионат (2014/15), Кубок (2015/16) и Суперкубок страны (2015, 2016). Всего за «Зенит» во всех турнирах футболист провел 75 матчей (3 гола и 4 голевые передачи).



Минувшим летом аргентинец перебрался в «Валенсию» за 20 млн евро.







