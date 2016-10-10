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Хосеп Гвардиола: Месси проводит игру, гуляя по полю

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об особенностях игры нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Последите за Месси, когда он приближается к штрафной площадке соперника. Складывается такое впечатление, что он гуляет. Да, за ним следят, однако он чувствует себя без опеки. Он входит в штрафную и удаляется от противников, Лионель проводит игру, гуляя по полю.

Месси – футболист, который в чемпионате Испании бегает меньше всех. В момент, когда он получает мяч, он уже знает все о пространстве и времени. Он знает, где находятся все остальные, и переходит к действиям», – цитирует Гвардиолу Marca.

Отметим, что наставник «Сити» знаком с футболистом по совместной работе в «Барселоне». 


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