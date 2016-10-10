«Лейкерс» обыграл «Денвер», Мозгов набрал 2 очка
Баскетболисты «Лейкерса» в предсезонном матче нанесли поражение «Денверу».
Встреча между командами завершилась со счетом 123:115 в пользу подопечных Люка Уолтона.
Весомый вклад в победу своей команды внес защитник коллектива из Лос-Анджелеса Д'Анджело Рассел, на счету которого 33 очка.
Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на паркете 13 минут 44 секунды, набрал 2 очка и сделал 2 подбора.
НБА
Предсезонный матч
«Лейкерс» – «Денвер» – 124:115 (32:23, 21:30, 32:32, 39:30)
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