Роналду и его агент поддержали Риксена в борьбе с болезнью

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду вместе со своим агентом Жорже Мендешом поддержал экс-игрока «Зенита» Фернандо Риксена, которому в 2013 году поставили диагноз боковой амиотрофический склероз (ALS).



Напомним, болезнь является неизлечимой, в среднем продолжительность жизни после ее обнаружения составляет от 3 до 5 лет.



В минувшее воскресенье «Рейнджерс», за который Риксен выступал с 2000 по 2006 гг., устроил благотворительный ужин в честь 40-летнего футболиста, на который в числе прочих были приглашены Роналду и его агент. Оба не смогли приехать на мероприятие, однако, Мендеш пригласил Риксена в гости к нему и Роналду в Мадрид при первой возможности.

Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 гг., сыграв за российский клуб 39 матчей.