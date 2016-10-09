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Кузнецов поднялся на 42-е место в рейтинге ATP

На официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.

Серб Новак Джокович по-прежнему лидирует в рейтинге, британец Энди Маррей, победивший на днях на турнире в Пекине, сохранил вторую строчку. Тройку замыкает швейцарец Станислас Вавринка. Японец Кей Нисикори поднялся на четвертую строчку вместо испанца Рафаэля Надаля. Остальные теннисисты, находящиеся в десятке, остались при своих позициях.  

Россиянин Андрей Кузнецов переместился на 42-е место, Михаил Южный остался на 51-м, Карен Хачанов потерял одну позицию - 56 строчка, Евгений Донской опустился на 97-е место. 

Рейтинг АТР

10 октября 

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 13540 очков,

2 (2). Энди Маррей (Великобритания) - 9845,

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) - 5910,

4 (5). Кей Нисикори (Япония) - 4740,

5 (4). Рафаэль Надаль (Испания) - 4730,

6 (6). Милош Раонич (Канада) - 4690,

7 (7). Роджер Федерер (Швейцария) - 3730,

8 (8). Гаэль Монфис (Франция) - 3725,

9 (9). Томаш Бердых (Чехия) - 3470,

10 (10). Доминик Тим (Австрия) - 3295…

42 (45). Андрей Кузнецов (Россия) - 1010…

51 (51). Михаил Южный (Россия) - 871…

56 (55). Карен Хачанов (Россия) - 819…

97 (95). Евгений Донской (Россия) - 623. 

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