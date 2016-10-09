Кузнецов поднялся на 42-е место в рейтинге ATP
На официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.
Серб Новак Джокович по-прежнему лидирует в рейтинге, британец Энди Маррей, победивший на днях на турнире в Пекине, сохранил вторую строчку. Тройку замыкает швейцарец Станислас Вавринка. Японец Кей Нисикори поднялся на четвертую строчку вместо испанца Рафаэля Надаля. Остальные теннисисты, находящиеся в десятке, остались при своих позициях.
Россиянин Андрей Кузнецов переместился на 42-е место, Михаил Южный остался на 51-м, Карен Хачанов потерял одну позицию - 56 строчка, Евгений Донской опустился на 97-е место.
Рейтинг АТР
10 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 13540 очков,
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) - 9845,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) - 5910,
4 (5). Кей Нисикори (Япония) - 4740,
5 (4). Рафаэль Надаль (Испания) - 4730,
6 (6). Милош Раонич (Канада) - 4690,
7 (7). Роджер Федерер (Швейцария) - 3730,
8 (8). Гаэль Монфис (Франция) - 3725,
9 (9). Томаш Бердых (Чехия) - 3470,
10 (10). Доминик Тим (Австрия) - 3295…
42 (45). Андрей Кузнецов (Россия) - 1010…
51 (51). Михаил Южный (Россия) - 871…
56 (55). Карен Хачанов (Россия) - 819…
97 (95). Евгений Донской (Россия) - 623.