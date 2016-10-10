Валентин Иванов может стать заместителем председателя судейского комитета ФИФА

Экс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов в скором времени вернется на должность инструктора ФИФА, сообщают «Известия».

По информации источника, помимо этого 55-летний специалист может стать заместителем председателя судейского комитета ФИФА. В данный момент его возглавляет президент Федерации футбола Испании Анхель Мария Вильяр, являющийся также вице-президентом УЕФА.

- Сейчас в судейском комитете ФИФА должности обоих заместителей остаются вакантными, и Валентин Иванов входит в шорт-лист возможных кандидатов, рассматриваемых Вильяром и президентом ФИФА Джанни Инфантино, - утверждает источник «Известий». - Поэтому Иванов и подал в отставку столь неожиданно, не дожидаясь зимнего перерыва в чемпионате России, воспользовавшись поводом в виде скандала вокруг судейства Сергея Иванова в матче «Зенит» - «Спартак». В РФС хоть и говорили о вероятности скорых оргвыводов в отношении ДСИ, но не планировали делать резких шагов до завершения осенней части сезона.

Валентин Иванов был официально представлен в качестве руководителя департамента судейства и инспектирования РФС 30 декабря 2013 года, сменив на этом посту Роберто Розетти. При Иванове РФС сумел вернуть представительство своих судей на главных футбольных турнирах.