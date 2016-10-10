Александр Карелин: Не может быть такой аккредитованной дисциплины как ММА

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин считает, что смешанные единоборства (ММА) нужно лишить государственной аккредитации.

- Инцидент в Грозном вокруг детских поединков - это следствие системного сбоя. Если бы Федор Емельяненко не настаивал, что есть такая дисциплина как смешанные единоборства, то не было бы в Грозном и детских поединков. Я считаю, что не может быть такой аккредитованной дисциплины как ММА. Потому что ММА - это система проведения соревнований. Единственное, что имеет право на существование, это наличие лиги смешанных единоборств.

Я общался с Федором Емельяненко, у нас с ним разные точки зрения по этому вопросу. Я думаю, что после грозненского скандала у нас появился дополнительный повод обсудить это еще раз со всеми заинтересованными лицами. А потом, думаю, придем к одному простому и очевидному результату, - сказал Карелин ТАСС.

Напомним, 4 октября в Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам, приуроченный ко дню рождению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В боях, которые транслировал телеканал «Матч. Боец», принимали участие и три сына Кадырова. Емельяненко раскритиковал организаторов турнира, сказав, что бои с участием детей противоречат правилам данного вида спорта.

