Кузнецова вышла во второй круг турнира в Тяньцзине
Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла во второй круг турнира в Тяньцзине (Китай).
Наша теннисистка в первом круге победила француженку Полин Пармантье со счетом 6:1, 6:3. Матч продолжался чуть больше часа.
Во втором круге Кузнецова, посеянная под вторым номером, сыграет с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) - Кай Лин Чжан (Китай).
Тяньцзин, Китай
Призовой фонд - 426, 750 $
Покрытие - хард
Первый круг
Женщины
Светлана Кузнецова (Россия) - Полин Пармантье (Франция) - 6:1, 6:3
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