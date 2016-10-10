Кузнецова вышла во второй круг турнира в Тяньцзине

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Агнешка Радванска выиграла турнир в Пекине Третья ракетка мира Агнешка Радванска стала победительницей турнира WTA, который завершился в столице Китая.

Радванска обыграла Свитолину и вышла в финал турнира в Пекине Польская теннисистка Агнешка Радванска стала второй финалисткой турнира WTA, который проходит в Пекине.

Оргкомитет Уимблдона-2017 готов предоставить wild card Шараповой Оргкомитет Уимблдонского теннисного турнира может предоставить Марии Шараповой специальное приглашение для участия в турнире 2017 года.

Конта пробилась в финал турнира в Пекине и впервые войдет в топ-10 рейтинга WTA Британская теннисистка Джоанна Конта стала первой финалисткой турнира WTA, проходящего в столице Китая.

Радваньска вышла в полуфинал турнира в Пекине, где сыграет со Свитолиной Польская теннисистка Агнешка Радваньска в четвертьфинале турнира в Пекине разгромила Ярославу Шведову из Казахстана.

Свитолина вышла в полуфинал турнира в Пекине, обыграв австралийку Гаврилову Украинка Элина Свитолина в рамках четвертьфинала турнира в Пекине обыграла Дарью Гаврилову из Австралии.

Саманта Стосур: Шараповой не стоит рассчитывать на поддержку коллег. Интересно, как ее примут после возвращения Австралийская теннисистка Саманта Стосур подвергла критике решение CAS о сокращении дисквалификации Марии Шараповой.

«Надеемся, Кузнецова приедет». Скоро стартует Кубок Кремля Организаторы «Кубка Кремля», который стартует в Москве в конце следующей недели, поделились ожиданиями от турнира.

Экс-бойфренд Шараповой Димитров считает, что она заслужила дисквалификацию Бывший бойфренд Марии Шараповой болгарский теннисист Григор Димитров считает, что спортсменка понесла заслуженное наказание за употребление мельдония.

ITF не планировала дисквалифицировать Шарапову на 4 года за мельдоний Как сообщается на официальном сайте ITF, в организации не планировали дисквалифицировать российскую теннисистку Марию Шарапову на четыре года за применение мельдония.

Мария Шарапова: Мои бабушка с дедушкой принимают мельдоний На следующий день после обнародования новости о сокращении срока дисквалификации Мария Шарапова дала сразу несколько интервью.

Кузнецова проиграла Киз в четвертьфинале турнира в Пекине Россиянка Светлана Кузнецова в матче 1/4 финала турнира в Пекине уступила Мэдисон Кис из США.

Пресс-служба турнира WTA в Штутгарте: Были бы рады увидеть возвращение Шараповой на нашем турнире Представитель пресс-службы турнира WTA в Штутгарте Виктория Вольрапп прокомментировала корреспонденту Spb.Sovsport.ru возможное участие Марии Шараповой в соревновании, которое пройдет с 24 по 30 апреля 2017 года.

Мария Шарапова: ITF требовала, чтобы меня дисквалифицировали на 4 года Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала о том, что Международная федерация тенниса настаивала на ее длительном отстранении от большого спорта.

Porsche обсудит возобновление полноценного сотрудничества с Шараповой Как сообщает ТАСС, немецкая компания Porsche намерена обсудить условия возобновления контракта с российской теннисисткой Марией Шараповой.

Владимир Камельзон: В 2018 году надеемся увидеть Шарапову на Итоговом турнире в Петербурге Тренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о перспективах Марии Шараповой после истечения срока ее дисквалификации за употребление мельдония.

Мария Шарапова: Считаю дни до своего возвращения Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). Напомним, что ее дисквалификация была сокращена с двух лет до 15 месяцев.

WTA поддерживает решение о сокращении срока дисквалификации Шараповой Исполнительный директор WTA Стив Саймон поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда сократить дисквалификацию Марии Шараповой с двух лет до года и трех месяцев.