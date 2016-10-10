Александр Селихов: Со мной лично никто ни из «Зенита», ни из «Спартака» не связывался

Вратарь «Амкара» Александр Селихов сообщил, что пока ни «Зенит», ни «Спартак» не обращались к футболисту с предложениями.

- Со мной лично никто ни из «Зенита», ни из «Спартака» не связывался, поэтому никакой конкретной информацией я не обладаю, - признался «Известиям» Селихов. - Узнаю об интересе к моей персоне из новостей. У меня действующий контракт с «Амкаром», и я полностью сосредоточен на выступлениях за пермяков. Представляю ли я себя в каком-то другом клубе? Хотелось бы поиграть в Европе, очень нравится испанский чемпионат. Что касается российских клубов, то пока я не готов ответить на этот вопрос.

В нынешнем сезоне Селихов провел на клубном уровне 9 матчей, пропустил 5 мячей и в шести встречах оставлял свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 3 млн евро, а его контракт с «Амкаром» рассчитан до 2018 года.