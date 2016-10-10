Гаджи Гаджиев: Продадим Селихова только за хорошую компенсацию

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев сообщил, на каких условиях клуб готов продать вратаря Александра Селихова.

- К сожалению, в нашем футболе наблюдается такая тенденция: российские клубы готовы платить за игроков иностранным командам большие деньги - 5 -15 миллионов евро и даже больше, а на внутреннем трансферном рынке в вопросах покупки российских футболистов те же клубы расставаться с подобными суммами не торопятся. Заплатить, условно, «Амкару», который сильно нуждается в деньгах, за того же Селихова клубы почему-то стесняются. А чем российские игроки в наших клубах хуже легионеров из иностранных команд? Как тренер, я, конечно же, не хочу, чтобы Селихов уходил из «Амкара», но если клуб решит все-таки продать игрока, хотелось бы получить за его трансфер компенсацию. Просто так отпускать талантливого футболиста никто не хочет и не будет. Если за Селихова предложат те деньги, которые устроят руководство «Амкара», то трансфер возможен, - цитируют Гаджиева «Известия».

Ранее в СМИ появилась информация, что за Селихова поборются «Зенит» и «Спартак». В нынешнем сезоне футболист провел на клубном уровне 9 матчей, пропустил 5 мячей и в шести встречах оставлял свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 3 млн евро, а его контракт с «Амкаром» рассчитан до 2018 года.