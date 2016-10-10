Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Металлург- : -Автомобилист
Хоккей  Локомотив- : -Слован
Футбол  Голландия- : -Франция
Хоккей  СКА- : -Динамо Минск
Хоккей  Динамо Москва- : -Медвешчак
Футбол  Швеция- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гаджи Гаджиев: Продадим Селихова только за хорошую компенсацию

Елена Корсунская
Источник:  «Известия»Комментарии

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев сообщил, на каких условиях клуб готов продать вратаря Александра Селихова. 

- К сожалению, в нашем футболе наблюдается такая тенденция: российские клубы готовы платить за игроков иностранным командам большие деньги - 5 -15 миллионов евро и даже больше, а на внутреннем трансферном рынке в вопросах покупки российских футболистов те же клубы расставаться с подобными суммами не торопятся. Заплатить, условно, «Амкару», который сильно нуждается в деньгах, за того же Селихова клубы почему-то стесняются. А чем российские игроки в наших клубах хуже легионеров из иностранных команд? Как тренер, я, конечно же, не хочу, чтобы Селихов уходил из «Амкара», но если клуб решит все-таки продать игрока, хотелось бы получить за его трансфер компенсацию. Просто так отпускать талантливого футболиста никто не хочет и не будет. Если за Селихова предложат те деньги, которые устроят руководство «Амкара», то трансфер возможен, - цитируют Гаджиева «Известия». 

Ранее в СМИ появилась информация, что за Селихова поборются «Зенит» и «Спартак». В нынешнем сезоне футболист провел на клубном уровне 9 матчей, пропустил 5 мячей и в шести встречах оставлял свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 3 млн евро, а его контракт с «Амкаром» рассчитан до 2018 года. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Селихов: Со мной лично никто ни из «Зенита», ни из «Спартака» не связывалсяВратарь «Амкара» Александр Селихов сообщил, что пока ни «Зенит», ни «Спартак» не обращались к футболисту с предложениями.Роналду и его агент поддержали Риксена в борьбе с болезньюНападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду вместе со своим агентом Жорже Мендешом поддержал экс-игрока «Зенита» Фернандо Риксена, которому в 2013 году поставили диагноз боковой амиотрофический склероз (ALS).«Спартак» и «Зенит» поборются за СелиховаГолкипер «Амкара» Александр Селихов может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщают «Известия».День в истории. Гараю – 3010 октября исполняется 30 лет защитнику «Валенсии» и сборной Аргентины Эсекиэлю Гараю.Валерий Масалитин: Еременко? Не может быть, чтобы сборная Финляндии или ЦСКА сидели на допингеЭкс-нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о ситуации полузащитника столичной команды Романа Еременко.«Нам уже стыдно выходить на улицу». «Локо» в товарищеском матче проиграл «Уфе»«Нам уже стыдно выходить на улицу». «Локо» в товарищеском матче проиграл «Уфе»«Локомотив» в товарищеском матче проиграл «Уфе» - 1:3. Неудачи преследуют команду Юрия Семина и в неофициальных встречах.Сергей Галицкий: Болельщики получили удовольствие от игры сборной РоссииПрезидент «Краснодара» Сергей Галицкий оценил матч сборной России в Краснодаре. Россияне уступили в контрольной игре сборной Коста-Рики (3:4).Маринато Гилерме: С командами как «Уфа» всегда сложно играть. Особенно домаВратарь «Локомотива» Маринато Гилерме после поражения в товарищеском матче с «Уфой» (1:3) сказал, что игроки, как и болельщики, тяжело переживают неудачную серию, в которую угодила команда.Игнашевич подарил спортинвентарь для подростков исправительной колонииЗащитник ЦСКА Сергей Игнашевич приобрел спортивный инвентарь для подростков, которые находятся в исправительной колонии города Алексин. Об этом сообщил международный эксперт по социальному сиротству, эксперт Фонда поддержки детей Александр Гезалов.Виктор Гончаренко: Игры против бывших клубов эмоций не вызываютГлавный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко после товарищеского матча с «Локомотивом» (3:1) сказал, что у него нет каких-то особых эмоций перед игрой с ЦСКА, где он до этого работал.Виктор Гончаренко: Работа со Слуцким дала богатейший опытГлавный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко после товарищеского матча с «Локомотивом» (3:1) сказал, что совместная работа с главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким дала ему очень многое.Дубль Кротова помог «Уфе» обыграть на выезде «Локомотив»Футболисты «Локомотива» на своем поле уступили «Уфе» в товарищеском матче со счетом 1:3.Сергей Павлов: В Туле есть возможность построить большую командуСергей Павлов: В Туле есть возможность построить большую командуКорреспондент «Советского Спорта» пообщался с уволенным на этой неделе из тульского «Арсенала» тренером Сергеем Павловым.Еременко провалил тест на допинг после матча Лиги чемпионовПолузащитник ЦСКА Роман Еременко был уличен в применении запрещенного препарата. Это случилось после матча Лиги чемпионов.Виталий Мутко: Стадион «Краснодра» - один из лучших не только в России, но и в ЕвропеМинистр спорта Российской Федерации и президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями после посещения нового стадиона «Краснодара».Футболисты «Терека» провели тренировку с упором на силовую работуФутболисты грозненского «Терека» провели тренировку с упором на силовую работу, в рамках подготовки к матчу следующего тура.«Томь» планирует погасить долги по зарплатам к ноябрюРуководство «Томи» надеется в течение месяца рассчитаться с игроками, которые уже долгое время не получают зарплаты в оговоренный срок.Магомед Оздоев: Грасия - сильный тренер, просто дайте ему времяПолузащитник «Рубина» Магомед Оздоев рассказал о своей работе под руководством испанского тренера Хавьера Грасии.«Дандолк» крупно проиграл «Слайго Роверс» в чемпионате ИрландииФутболисты «Дандолка» на своем поле уступили клубу «Слайго Роверс» в матче чемпионата Ирландии.«Ростов» собрался после отдыхаСегодня в обед футболисты «Ростова» собрались на своей базе. Случилось это после пятидневного отдыха.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Александр Селихов
Александр Селиховвсе новости
Гаджи Гаджиев
Гаджи Гаджиеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение