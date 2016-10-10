На O2 Arena состоялся вечер боев W5 «Легенды в Праге»

Алим Набиев, Влад Туйнов и Космо Алешандре завоевали новые титулы. Краткие результаты турнира в Праге.

Владу «Орловскому бриллианту» Туйнову хватило трёх раундов, чтобы попробовать себя в нетипичной стойке левши, а затем нокаутировать своего оппонента в поединке за звание чемпиона Европы по версии W5 в весе до 71 кг мощным левым ударом по печени. Такой нокаут стал своеобразным реваншем за Сергея Чадина, одноклубника Влада, который в предварительной серии боёв уступил Микаэлю Крчмару, пропустив пушечный миддлкик в печень.

Алим Набиев выдал искрометный «профессорский» поединок со знаменитым словаком Владо «Дракулой» Моравчиком в весе до 77 кг. Бойцы прошли всю дистанцию чемпионского боя в пять раундов, на протяжении которого Набиев выглядел предпочтительнее на каждом из отрезков. Результат: Набиев –чемпион Европы в весе до 77 кг.

Космо Алешандре вновь завоевал титул чемпиона мира W5, на этот раз в весе до 75 кг. Сначала бразилец в очень равном бою обошел действующего чемпиона дивизиона голландца Даррила Сихтмана, для чего потребовался экстрараунд. В финале же Космо не оставил шансов чеху Матеушу Когуту, который до этого оказался сильнее Берата Алиу.

Результаты турнира W5 «Легенды в Праге»

Ранние предварительны бои

Полусредний вес

Андрей Кедвеш (Хорватия) Vs. Якуб Крофта (Чехия), единогласное решение

82,5 кг первый тяжелый вес

Матей Пеназ (Чехия) Vs. Патрик «Паки» Видакович (Венгрия), единогласное решение

Женский бой в категории до 52,5 кг

Ильсюри Хендриксе (Нидерланды) Vs. Михаэлла Керлегова (Чехия), единогласное решение

72,5 кг, средний вес

Микаэль Крчмар (Чехия) Vs. Сергей Чадин (Тян) (Россия), технический нокаут, первый раунд (миддлкик в печень)

Предварительные бои

75 кг, Суперсредний вес

Анатолий «Толя» Хунанян (Армения/Чехия) Vs. Ясмин Байрович (Хорватия), экстраунд

75 кг, суперсредний вес, турнир-четвёрка за звание чемпиона мира по версии W5, первый полуфинал

Космо Алешандре (Бразилия) Vs. Даррил «Мастер нокаута» Сихтман (Нидерланды), экстрараунд

71 кг, средний вес

Никола Цимеша (Сербия) Vs. Мартин Гано (Чехия), единогласное решение

75 кг, суперсредний вес, турнир-четвёрка за звание чемпиона мира по версии W5, второй полуфинал

Матэуш Когут (Чехия) Vs. Берат Алиу (Германия/Албани я), единогласно решение

87 кг, крузервейт

Иржи «Белый тигр» Зак (Чехия) Vs. Петр «Пино» Ондруш (Чехия), нокаут (левый боковой)

95 кг, тяжелый вес

Ибрагим «Мистер крутой» Эль Боуни (Марокко) Vs. Джевад «Боснийская машина» Потурак (Босния и Герцеговина), технический нокаут (первый раунд)

Основная карта боёв

95+ кг, супертяжёлый вес

Фредди Кемайо (Франция) Vs. Ян Сукуп (Чехия), нокаут (третий раунд)

71 кг, средний вес, бой за титул чемпиона Европы по версии W5

Влад «Орловский бриллиант» Туйнов (Россия) Vs. Эркан Варол (Турция), нокаут (третий раунд, левый по печени)

77кг, суперсредний вес, бой за звание чемпиона Европы по версии W5

Алим «Профессор» Набиев (Украина) Vs. Владимир «Дракула» Моравчик (Словакия), единогласное решение

95+ кг, супертяжелый вес

Ондрей «Спейбл» Хутник (Чехия) Vs. Каталин «Карпатская смерть» Морошану (Румыния), единогласное решение

Главный бой вечера

95 кг, тяжелый вес

Томаш Хрон (Чехия) Vs. Андрей Стойка (Румыния), единогласное решение



