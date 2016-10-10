Игорь Семшов: Прогресс в игре сборной России есть

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился впечатлениями от игры сборной России в контрольном матче с Коста-Рикой (3:4).

- Наша сборная сыграла достаточно неплохо, забила четыре гола. К сожалению, допустили много ошибок и пропустили на один гол больше. Но прогресс в игре команды есть, ребята стали прибавлять, и это заметно. Безусловно, этот состав нельзя назвать сильнейшим, многих футболистов не было. Жирков, Кокорин, Смолов, Кудряшов могут усилить команду. У Черчесова есть, из кого выбирать. Сейчас он делает ставку на то, чтобы игра не зависела от действий одного человека.

В команде важно взаимопонимание. Если Кутепов с Березуцким будут чаще играть вместе, то взаимпопонимание возрастет. Сейчас пока сыровато. Черчесов пока ищет ту обойму футболистов, с которой будет полноценно готовиться к чемпионату мира. Безусловно, нельзя приглашать по 20 новых футболистов на каждый матч, а потом сказать, что не хватило времени подготовиться. Так что надеюсь, у тренера все по контролем, - сказал Семшов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, футболисты сборной России в товарищеском матче, прошедшем на новом стадионе в Краснодаре, уступили команде Коста-Рики – 3:4.

Сборная России проведет следующий матч 10 ноября. Российские футболисты встретятся на выезде со сборной Катара.