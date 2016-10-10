Милана Дудиева: Общественность уделяет слишком много внимания турниру в Грозном, где выступали дети

Российская спортсменка, девушка-боец ММА Милана Дудиева считает, что обсуждению выступления детей на турнире WFCA в Грозном уделяют слишком много внимания.

Общественность уделяет слишком много внимания турниру, где выступали дети. У нас в стране есть действительно проблемы, связанные с детьми - это беспризорники из неблагополучных семей, детская наркомания, это жестокость и преступность. Вот на что нужно обратить внимание нашему обществу, а не обсуждать детей, которые с детства приобщены к спорту, - считает Дудиева.

Напомним, на данном мероприятии, которое было приурочено ко дню рождения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, приняли участие дети. Позже президент ММА Федор Емельяненко подверг критике этот турнир, отметив, что организация боев между детьми противоречит правилам.