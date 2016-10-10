«Йокерит» подписал Пильстрема

Форвард Антти Пильстрем продолжит карьеру в «Йокерите».

Начало нынешнего сезона 31-летний финн провел в швейцарской NLA, где выступал за «Фрибур-Готтерон» и набрал 4 (3+1) очка в десяти матчах.

«Пильстрем принесет нашей команде энергию, опыт, характер и скорость, – заявил генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри. – Он играл в двух ведущих клубах КХЛ и национальной сборной. У него есть опыт важных турниров и больших матчей».

Напомним, Пильстрем играл в КХЛ за «Салават Юлаев» (2011-2015) и ЦСКА (2015-2016). В 219 матчах регулярного чемпионата на его счету 92 (53+39) очка.

В составе сборной Финляндии Пильстрем выступал на семи чемпионатах мира и Олимпийских играх в Сочи, где выиграл бронзу. На чемпионатах мира на его счету золото (2011), серебро (2016) и бронза (2008).

«Йокерит» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает девятое место в Западной конференции.