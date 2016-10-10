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«Спартак» уволил Германа Титова

Елена Корсунская
Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Московский «Спартак» уволил главного тренера Германа Титова. 

Как сообщает «Спорт-Экспресс», сегодня состоялось собрание хоккейной команды, на котором было объявлено об отставке 50-летнего специалиста.

- Результат говорит сам за себя, - сказал Титов. - Но мне не хватило времени поработать. Со мной уходит и Вячеслав Козлов. Я расстроен. Но я не думаю, что закончил все в «Спартаке». Ближайшие планы? Проанализировать. 

Титов возглавлял «Спартак» с мая 2015 года. По итогам регулярного сезона-2015/16 красно-белые заняли 11-е место в Западной конференции и не вышли в плей-офф.  

В текущем сезоне после 17 матчей «Спартак» занимает 11-е место на Западе.  

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