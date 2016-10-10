Монсон победил Ритча в Невинномысске в поединке по правилам грэпплинга
Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон победил своего соотечественника Шеннона Ритча болевым приемом на турнире «A-Fight», который в воскресенье прошел в Невинномысске.
Участниками десяти боев по правилам ММА стали спортсмены из Ставрополья и республик Северного Кавказа, а также бойцы из Москвы. Монсон и Ритч поединок по правилам грэпплинга, где запрещены удары, но разрешены захваты, борьба и болевые приемы.
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