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Монсон победил Ритча в Невинномысске в поединке по правилам грэпплинга

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон победил своего соотечественника Шеннона Ритча болевым приемом на турнире «A-Fight», который в воскресенье прошел в Невинномысске.

Участниками десяти боев по правилам ММА стали спортсмены из Ставрополья и республик Северного Кавказа, а также бойцы из Москвы. Монсон и Ритч поединок по правилам грэпплинга, где запрещены удары, но разрешены захваты, борьба и болевые приемы.

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