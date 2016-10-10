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Иван Николишин подписал просмотровый контракт с клубом ECHL

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ECHLКомментарии

Форвард Иван Николишин подписал просмотровый контракт с «Каламазу Уингс» из ECHL (Лига Восточного побережья).

Предыдущие три сезона 20-летний воспитанник ЦСКА провел в WHL (Западная хоккейная лига) за «Эверетт Силвертипс» и «Ред Дир Ребелс». В 216 матчах регулярного чемпионата Николишин набрал 203 (65+138) очка.

Отметим, что ECHL считается третьей по силе профессиональной лигой Северной Америки после НХЛ и АХЛ. А клуб «Каламазу» входит в систему «Тампы-Бэй».

В тренерский штаб «крыльев» входит канадец Джоэл Квятковски, который в 2008-2010 годах играл в КХЛ за «Северсталь» и СКА.

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