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Александр Бубнов: В матче с Коста-Рикой понравились Ерохин, Самедов и Дзюба

Елена Корсунская
Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче с Коста-Рикой.

- Исход этого матча во многом решил тот факт, что Коста-Рика сейчас активно готовится к официальным играм в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2018 в зоне КОНКАКАФ. Потому мы увидели сыгранный состав сборной, состоящий из футболистов, которые еще в 2014-м году сотворили сенсацию в Бразилии. У нашей же команды задачи у уровень готовности совершенно другие. Состав у сборной России во многом был экспериментальный, а в этом случае неизбежно возникает проблема сыгранности и взаимодействия. От этого никуда не уйти, это — данность. К тому же, в составе российской команды было достаточно игроков, у которых вообще нет никакого опыта выступления за сборную, а тех, у кого он есть, было, наоборот, немного. Мы увидели в составе неопытных Кутепова, Джанаева, Петрова, Ерохина… Да у того же Дзюбы тоже не так много опыта выступлений за национальную команду. Так что в плане состава у Коста-Рики было преимущество. 

Что же касается игры, то первый тайм гости провели лучше. Костариканцы могли забить нам и больше. А вот второй тайм команда провела хуже и выровняла свою игру только после замен, и уже сборная России могла забить сопернику больше. В целом же у нашей команды сохраняются проблемы в обороне и в опорной зоне. Первый гол сами себе привезли, в случае второго просто дали сопернику беспрепятственно пробить, третий забили себе сами, а к пенальти привела индивидуальная ошибка Березуцкого. Среди тех игроков, кто понравился, отметил бы Ерохина, Самедова и Дзюбу. Они провели неплохой матч, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, футболисты сборной России в товарищеском матче, прошедшем на новом стадионе в Краснодаре, уступили команде Коста-Рики – 3:4.

Сборная России проведет следующий матч 10 ноября. Российские футболисты встретятся на выезде со сборной Катара. 

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