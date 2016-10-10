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Гарнетт не прошел просмотр в «Чикаго Вулвс»

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ХК «Чикаго Вувс»Комментарии

Голкипер Майкл Гарнетт, проходивший просмотр в клубе АХЛ «Чикаго Вулвс», не вошел в окончательный состав команды на сезон.

33-летний канадец проиграл конкуренцию соотечественникам Джордану Биннингтону и Фениксу Копли, а также финну Вилле Хуусо.

Напомним, предыдущие девять лет Гарнетт провел в российской суперлиге и КХЛ. В 2007 году он приехал в «Нефтехимик», после чего играл за ХК МВД (2008-2010), «Динамо» (2010-2011), «Трактор» (2011-2015) и «Слован» (2015-2016).

В общей сложности он провел в КХЛ 384 матча, в которых одержал 181 победу, пропуская в среднем 2,28 гола за игру.

Добавим, что «Чикаго Вулвс» является фарм-клубом «Сент-Луиса». За команду выступают два игрока из России – защитник Дмитрий Сергеев и форвард Иван Барбашев.

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