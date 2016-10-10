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Политолог: Емельяненко выступил против детских боев, потому что он нормальный мужик и отец

Елена Корсунская
Источник:  СобеседникКомментарии

Генеральный директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков прокомментировал ситуацию с детскими боями в Грозном. 

- Емельяненко выразил свое отношение к происходящему не только как президент федерации ММА и человек известный, а просто как гражданин. Как нормальный мужик и как отец. Я думаю, ни один нормальный человек не позволил бы, чтобы пацаны дрались при нем, причем достаточно жестоко. Но, видимо, задача этого мероприятия, помимо всего прочего, заключалась в том, чтобы сыновья Рамзана Кадырова победили. Данная ситуация, конечно, отразится на его репутации в глазах некоторых наших чиновников федерального центра. Последуют ли после этого какие-то выводы? Не уверен. Не в первый и не в последний раз это повторяется. Кадыров выиграл недавно выборы с результатом 98%, которому бы позавидовали в советские времена, - сказал политолог в интервью «Собеседнику».

Напомним, 4 октября в Грозном состоялся  турнир по смешанным единоборствам, приуроченный ко дню рождению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В боях, которые транслировал телеканал «Матч. Боец», принимали участие и три сына Кадырова. Емельяненко раскритиковал организаторов турнира, сказав, что бои с участием детей противоречат правилам данного вида спорта. 


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