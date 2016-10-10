Бывший голкипер «Салавата Юлаева» подписал контракт с «Коо-Коо»

Голкипер Леланд Ирвинг будет играть в финской Liiga за «Коо-Коо».

28-летний канадец, выступавший в КХЛ за «Салават Юлаев», подписал с клубом контракт до конца нынешнего сезона.

В сезоне 2014/2015 Ирвинг провел 20 матчей за клуб из Уфы, в которых одержал две победы, пропуская 3,35 гола в среднем за игру.

В минувшем сезоне Ирвинг был основным вратарем фарм-клуба «Миннесоты» в АХЛ – «Айова Уайлд».

Напомним, что на драфте 2006 года «Калгари» выбрал Ирвинга в первом раунде под 26-м номером. За пять лет в системе «огоньков» он провел в НХЛ 13 матчей.

Добавим, что у Ирвинга есть опыт выступлений в Финляндии. В 2013-2014 годах он играл за «Йокерит».