Игорь Чугайнов: Кутепов не подходит сборной России
Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов считает, что футболист «Спартака» Илья Кутепов не соответствует уровню национальной команды.
- На мой взгляд, Кутепов не соответствует тем задачам, которые стоят перед сборной на чемпионате мира 2018 года, он может обижаться или не обижаться, но по характеристикам этот человека не подходит сборной. У нас в команде нет такого человека, как Сергей Игнашевич, такого игрока надо готовить и готовить как можно быстрее, только через игру за свой клуб, который ставит перед собой высокие цели в чемпионате России. Этот человек должен быть лидером прежде всего в своем клубе, только тогда мы сможем рассчитывать, что в обороне сборной будет порядок. Самая большая претензия к Кутепову заключается в том, что он слишком медленный, а это невозможно натренировать, скорость либо есть от природы, либо нет, если человек проигрывает в скорости, то ничем это не компенсируешь. Могу сказать, что есть Андрей Семенов, Иван Новосельцев, этих людей нужно пробовать, - цитирует Чугайнова ТАСС.
Напомним, футболисты сборной России в товарищеском матче, прошедшем на новом стадионе в Краснодаре, уступили команде Коста-Рики – 3:4. Защитник «Спартака» Кутепов вышел в основном составе и провел на поле весь матч.
Сборная России проведет следующий матч 10 ноября. Российские футболисты встретятся на выезде со сборной Катара.
Матч
Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)
Предупреждения:
Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77
Судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция