Игорь Чугайнов: Кутепов не подходит сборной России

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов считает, что футболист «Спартака» Илья Кутепов не соответствует уровню национальной команды.

- На мой взгляд, Кутепов не соответствует тем задачам, которые стоят перед сборной на чемпионате мира 2018 года, он может обижаться или не обижаться, но по характеристикам этот человека не подходит сборной. У нас в команде нет такого человека, как Сергей Игнашевич, такого игрока надо готовить и готовить как можно быстрее, только через игру за свой клуб, который ставит перед собой высокие цели в чемпионате России. Этот человек должен быть лидером прежде всего в своем клубе, только тогда мы сможем рассчитывать, что в обороне сборной будет порядок. Самая большая претензия к Кутепову заключается в том, что он слишком медленный, а это невозможно натренировать, скорость либо есть от природы, либо нет, если человек проигрывает в скорости, то ничем это не компенсируешь. Могу сказать, что есть Андрей Семенов, Иван Новосельцев, этих людей нужно пробовать, - цитирует Чугайнова ТАСС.

Напомним, футболисты сборной России в товарищеском матче, прошедшем на новом стадионе в Краснодаре, уступили команде Коста-Рики – 3:4. Защитник «Спартака» Кутепов вышел в основном составе и провел на поле весь матч.

Сборная России проведет следующий матч 10 ноября. Российские футболисты встретятся на выезде со сборной Катара.