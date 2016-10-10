Чемпионская гонка WTA. Радванска поднялась на третье место, Кузнецова покинула Топ-10
Победительница
турнира в Пекине Агнешка Радванска переместилась на третье место в чемпионской
гонке WTA.
27-летняя польская теннисистка опередила Симону Халеп из Румынии. Дошедшая до финала британка Джоанна Конта поднялась на восьмое место. В этой связи Топ-10 покинула Светлана Кузнецова.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 10
октября 2016 года
1. (1) Анжелик Кербер
(Германия) – 7995
2. (2) Серена Уильямс
(США) – 7050
3. (4) Агнешка
Радванска (Польша) – 4975
4. (3) Симона Халеп
(Румыния) – 4728
5. (5) Каролина
Плишкова (Чехия) – 4100
6. (6) Гарбинье
Мугуруса (Испания) – 3677
7. (8) Мэдисон Киз
(США) – 3527
8. (11) Джоанна Конта
(Великобритания) – 3455
9. (7) Доминика
Цибулкова (Словакия) – 3445
10. (9) Карла Суарес
Наварро (Испания) – 3061
11. (10) Светлана
Кузнецова (Россия) – 3000
12. (12) Петра
Квитова (Чехия) – 2715
13. (19) Элина
Свитолина (Украина) – 2272
14. (13) Винус
Уильямс (США) – 2211
15. (14) Роберта
Винчи (Италия) – 2190
16. (15) Тимеа
Бачински (Швейцария) – 2188
17. (16) Елена
Веснина (Россия) – 2094
18. (17) Саманта
Стосур (Австралия) – 2090
19. (18) Барбора
Стрыцова (Чехия) – 2070
20. (20) Каролин
Возняцки (Дания) – 1960…
25. (28) Дарья
Касаткина (Россия) – 1543…
27. (25) Анастасия
Павлюченкова (Россия) – 1516…
31. (31) Екатерина
Макарова (Россия) – 1476…
88. (87) Ирина
Хромачева (Россия) – 690