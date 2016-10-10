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Чемпионская гонка WTA. Радванска поднялась на третье место, Кузнецова покинула Топ-10

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  WTAКомментарии

Победительница турнира в Пекине Агнешка Радванска переместилась на третье место в чемпионской гонке WTA.

27-летняя польская теннисистка опередила Симону Халеп из Румынии. Дошедшая до финала британка Джоанна Конта поднялась на восьмое место. В этой связи Топ-10 покинула Светлана Кузнецова.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 10 октября 2016 года

1. (1) Анжелик Кербер (Германия) – 7995

2. (2) Серена Уильямс (США) – 7050

3. (4) Агнешка Радванска (Польша) – 4975

4. (3) Симона Халеп (Румыния) – 4728

5. (5) Каролина Плишкова (Чехия) – 4100

6. (6) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3677

7. (8) Мэдисон Киз (США) – 3527

8. (11) Джоанна Конта (Великобритания) – 3455

9. (7) Доминика Цибулкова (Словакия) – 3445

10. (9) Карла Суарес Наварро (Испания) – 3061

11. (10) Светлана Кузнецова (Россия) – 3000

12. (12) Петра Квитова (Чехия) – 2715

13. (19) Элина Свитолина (Украина) – 2272

14. (13) Винус Уильямс (США) – 2211

15. (14) Роберта Винчи (Италия) – 2190

16. (15) Тимеа Бачински (Швейцария) – 2188

17. (16) Елена Веснина (Россия) – 2094

18. (17) Саманта Стосур (Австралия) – 2090

19. (18) Барбора Стрыцова (Чехия) – 2070

20. (20) Каролин Возняцки (Дания) – 1960…

25. (28) Дарья Касаткина (Россия) – 1543…

27. (25) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1516…

31. (31) Екатерина Макарова (Россия) – 1476…

88. (87) Ирина Хромачева (Россия) – 690

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