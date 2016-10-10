«Спартак» объявил об отставке Титова

«Спартак» на своем официальном сайте подтвердил отставку главного тренера Германа Титова.

«Хоккейный клуб «Спартак» принял решение о прекращении контрактных отношений с главным тренером Германом Титовым и одним из его ассистентов Вячеславом Козловым. «Спартак» благодарит специалистов за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», - сообщается в заявлении клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен экс-тренер «Химика» Алексей Ярушкин. Одним из его помощников назначен экс-защитник «Спартака» и сборной России Даниил Марков. Тренер защитников Виктор Игнатьев и тренер вратарей Стефан Перссон продолжат работу в штабе «Спартака». В настоящее время клуб ведет переговоры с одним из претендентов на пост главного тренера.

Титов возглавлял «Спартак» с мая 2015 года. По итогам регулярного сезона-2015/16 красно-белые заняли 11-е место в Западной конференции и не вышли в плей-офф.

В текущем сезоне после 17 матчей «Спартак» занимает 11-е место на Западе.